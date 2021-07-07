Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini aştı

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini aştı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini geçti.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 553 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bin 19'a çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 721 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 402 bin 582'ye, iyileşenlerin sayısı da 37 bin 904 artarak 4 milyon 113 bin 917'ye yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 306 bin 739 vaka ile başkent Bogota ve 661 bin 751 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 166 bin 93'e ulaştığı Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 19 milyon 436 bin 143 kişiye 1. doz, 7 milyon 351 bin 740 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 05:53:09. #1.16#

title