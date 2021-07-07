Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini aştı

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini geçti.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 553 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bin 19'a çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 721 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 402 bin 582'ye, iyileşenlerin sayısı da 37 bin 904 artarak 4 milyon 113 bin 917'ye yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 306 bin 739 vaka ile başkent Bogota ve 661 bin 751 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 166 bin 93'e ulaştığı Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 19 milyon 436 bin 143 kişiye 1. doz, 7 milyon 351 bin 740 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan