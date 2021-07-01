Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bini aştı

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bini aştı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bini geçti.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 610 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 544'e çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 908 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 240 bin 982'ye, iyileşenlerin sayısı da 27 bin 846 artarak 3 milyon 936 bin 156'ya yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 256 bin 87 vaka ile başkent Bogota ve 643 bin 88 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 185 bin 970'e ulaştığı Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 17 milyon 941 bin 952 kişiye 1. doz, 6 milyon 566 bin 762 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Erol Bulut Burak Yılmaz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 02:55:01. #1.16#

title