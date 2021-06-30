Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
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Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 bini aştı.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 608 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 934'e çıktı.

Son 24 saatte 25 bin 880 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 123 bin 74'e, iyileşenlerin sayısı da 28 bin 49 artarak 3 milyon 908 bin 310'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 244 bin 585 vaka ile başkent Bogota ve 639 bin 62 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 186 bin 558'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 17 milyon 570 bin 929 kişiye 1. doz, 6 milyon 331 bin 714 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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