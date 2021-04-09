Kolombiya'da Kovid-19'a karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da Kovid-19'a karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kolombiya'da koronavirüsü karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki Carmen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kolombiya'da koronavirüsü karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki Carmen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve 2 milyon 917 bin kişinin hayatına kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını sürüyor. Kolombiya'nın Tunja şehrinde Carmen Hernandez adlı 104 yaşındaki kadın koronavirüsü ikinci defa yendi. Hernandez'in ilk olarak 2020 Haziran'da koronavirüse yakalandığı ve bir bakım evinde tedavi gördüğü ifade edildi. Aylar sonra ikinci kez koronavirüs tespit edilen Hernandez, San Rafael de Tunja Üniversite Hastanesi'nde 21 gün tedavi altına alındı.

Tedavi süreci biten ve koronavirüse karşı ikinci kez galip gelen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Kolombiya'da Kovid-19'a karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu
Kolombiya'da Kovid-19'a karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu
Kolombiya'da Kovid-19'a karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu
Kolombiya'da Kovid-19'a karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kolombiya'da Kovid-19'a karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:43:23. #1.14#
title