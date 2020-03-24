Kolombiya'da koronavirüsle mücadele çalışmaları Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Merkez Askeri Hastanesi koronavirüs salgını ile mücade etmek için çadır hastanelerle birlikte hazırlıklara başladı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Merkez Askeri Hastanesi koronavirüs salgını ile mücade etmek için çadır hastanelerle birlikte hazırlıklara başladı. Hastanenin başında bulunan Binbaşı Clara Esperanza Galviz Diaz medyaya yapılan hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA