Kolombiya'da koronavirüs önlemleri - Market önlerinde yüzlerce metre kuyruk oluştu
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı 9. günü geride bıraktı.
03.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:40
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı 9. günü geride bıraktı. Alışveriş için sokağa çıkabilen Kolombiyalılar, sosyal mesafe kurula dolayısıyla market önlerinde yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.
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Kaynak: AA