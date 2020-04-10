Kolombiya'da koronavirüs önlemleri - Bogota'ya gelen araçlar dezenfekte ediliyor
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında genel karantina uygulaması devam ederken, görevliler kent merkezine giriş yapan araçları dezenfekte etti.
10.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:50
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında genel karantina uygulaması devam ederken, görevliler kent merkezine giriş yapan araçları dezenfekte etti.
Kaynak: AA