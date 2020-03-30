Kolombiya'da koronavirüs önlemleri Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında, sağlık çalışanları, ambulanslarla birlikte yol kenarında hazır bekliyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında, sağlık çalışanları, ambulanslarla birlikte yol kenarında hazır bekliyor. Hastalara daha hızlı müdahale edebilmek için bu yola başvuran sağlık çalışanlarının ise kendilerini koruyucu yeterli ekipmanının olmadığı görülüyor.

Kaynak: AA