Kolombiya'da karantinadaki vatandaşlara dans egzersizi
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan vatandaşlara, kendilerini daha iyi hissetmeleri için Kolombiya Ulusal Polis ekipleri tarafından fiziksel egzersiz yaptırıldı.
09.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:50
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan vatandaşlara, kendilerini daha iyi hissetmeleri için Kolombiya Ulusal Polis ekipleri tarafından fiziksel egzersiz yaptırıldı.
Kaynak: AA