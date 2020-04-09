Kolombiya'da karantinadaki vatandaşlara dans egzersizi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan vatandaşlara, kendilerini daha iyi hissetmeleri için Kolombiya Ulusal Polis ekipleri tarafından fiziksel egzersiz yaptırıldı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan vatandaşlara, kendilerini daha iyi hissetmeleri için Kolombiya Ulusal Polis ekipleri tarafından fiziksel egzersiz yaptırıldı. Kaynak: AA