Kolombiya'da karantina günlerinde evsiz kalan Embera yerlileri
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya geneline yayılmaya devam ederken, salgın nedeniyle genel karantina ilan edilen Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Embera yerlileri yardımların kısıtlı olması nedeniyle evsiz kaldı.
08.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:27
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya geneline yayılmaya devam ederken, salgın nedeniyle genel karantina ilan edilen Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Embera yerlileri yardımların kısıtlı olması nedeniyle evsiz kaldı. 200'den fazla Embera yerlisi, başkent Bogota'daki parklarda toplandı.
Kaynak: AA