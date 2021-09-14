Kolombiya'da kamyonun çarptığı 6 genç hayatını kaybetti - Haberler
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Kolombiya'da kamyonun çarptığı 6 genç hayatını kaybetti

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da kamyonun çarptığı 6 genç hayatını kaybetti

Kolombiya'nın kuzeyinde, kamyonun çarptığı 6 genç olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralandı.

Kolombiya'nın kuzeyinde, kamyonun çarptığı 6 genç olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Santa Marta kentinde, süratli giden bir kamyon, karşıdan karşıya geçen 7 kişiye çarptı.

Kazada, 6 genç hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Kamyon sürücüsü, olay yerinde bulunan polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan muayenede, şoförün alkollü olduğu tespit edildi.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kolombiya'da kamyonun çarptığı 6 genç hayatını kaybetti - Haberler
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