Kolombiya'da kamyonun çarptığı 6 genç hayatını kaybetti
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'nın kuzeyinde, kamyonun çarptığı 6 genç olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralandı.
Kolombiya'nın kuzeyinde, kamyonun çarptığı 6 genç olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Santa Marta kentinde, süratli giden bir kamyon, karşıdan karşıya geçen 7 kişiye çarptı.
Kazada, 6 genç hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralandı.
Kamyon sürücüsü, olay yerinde bulunan polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan muayenede, şoförün alkollü olduğu tespit edildi.
AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri