Kolombiya'da "Kaçak Elektrik" Kavgası

? Kolombiya'da bir elektrik şirketi, faturasını ödemeyen bir müşterinin elektriğinin kesilmesi için 2 çalışanını gönderdi. Görevlilerin gittikleri yerde kaçak elektrik bağlantısı saptaması üzerine bir grup bölge sakini bağlantının kesilmemesi için çalışanlara saldırdı.

Olay Kolombiya'da bulunan Hipódromo bölgesinde, elektrik tedarik şirketi olan Electricaribre'nin iki çalışanını, elektrik faturasını ödemeyen bir müşterinin elektriğini kesmesi için göndermesi sonucu yaşandı.

Dairenin elektriğini kesmek için binaya giden ekipler, elektrik hattında birçok kablo bulunduğunu, bazı daire sahiplerinin kaçak elektrik kullandığını tespit etti.

Görgü tanıklarınca kayda alınan görüntülerde, görevlilerin elektriği kesmek için direğe merdiven dayadığı ardından çalışmaya başladığı görülüyor.

MERDİVENİ SALLAYIP, GÖREVLİYİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde, görevlilerden birinin merdiven üzerinde olduğu sırada, bir kadının merdiveni sallayıp, görevliyi düşürmeye çalıştığı görülüyor. Aşağıda merdiveni tutan diğer görevli, kadını sakinleştirmeye çalışıyor ancak kadın, 'elektriğin kesilmesi için herhangi bir mahkeme emrinin olup olmadığını' sorarak görevlilere bağırıyor. Bu sırada merdivenden inen diğer görevli de durumu anlatıp kadını sakinleştirmeye çalışıyor. Ancak, bu sırada orada bulunan başka bir adamın koşarak görevlilere saldırması sonucu olaylar kontrolden çıkıyor. Kaçak elektriği kullanan dair sahipleri iki görevliye saldırıp uzun süre darp ediyor. Olayların kontrolden çıkması sonucu bölgeye gelen güvenlik ekipleri olayları yatıştırıyor.

Electricaribre elektrik şirketi, saldırıyı kınayarak, görevlilerin tedavi altına alındıklarını, çalışanlarına gerekli yasal desteği sağlayacaklarını duyurdu. Firma bu olayın ilk olmadığını; daha önce de farklı bölgelerde benzeri olayların yaşandığını; bundan sonra benzeri saldırılara karşı gerekli yasal önlemlerin alınacağını duyurdu.

Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan polisin ise dava açılması durumunda saldırıya karışanların, 'fiziksel saldırı' ve 'çalışanların işini engelleme' ile suçlanabileceklerini belirttiği duyuruldu. - Sallayıp

Kaynak: DHA