Kolombiya'da, Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının acil kullanımı onaylandı
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Kolombiya'da, Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının acil kullanımı onaylandı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da, Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının acil kullanımı onaylandı

Kolombiya'da, Johnson & Johnson'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildi.

Kolombiya'da, Johnson & Johnson'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildi.

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsü (INVIMA), Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetkilendirildi.

INVIMA, aşının ülkenin farklı kurumlarında, 5 bin 800'den fazla gönüllünün katılımıyla klinik denemelerinden başarıyla geçtiğini belirtti.

Johnson & Johnson'ın aşısı, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı, Pfizer-BioNTech aşısı ve Oxford üniversitesinin geliştirdiği AstraZeneca aşısından sonra acil kullanım onayı alan dördüncü Kovid-19 aşısı oldu.

Kolombiya'da 17 Şubat'ta ilk Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülkede toplam aşı uygulanan kişi sayısı 1 milyon 500 bini aştı.

Ülkede bugüne kadar 2 milyon 375 bin 591 kişi Kovid-19'a yakalandı, 62 bin 790 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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