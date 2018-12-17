Kolombiya'da Işık Gösterisi - Bogota

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel etkinlikleri kapsamında 30 bin kişinin izlediği ışık gösterisi düzenlendi.

Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte İtalyan Studio Festi grubu, akrobatlar, havai fişekler, görsel ve ses efektleri ile kent ve ülke tarihinde yaşananları canlandırdı.

Bogota Büyükşehir Belediyesi Kültür Sekreterliğinin, Noel etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ve 23 Aralık'a kadar her gece devam edecek görsel şölenin açılışını 30 bin Kolombiyalı izledi.

İspanyolların kıtaya ayak basması, Bogota'nın ilk sahipleri Muisca halkının kenti kaybetmesi ve ardından yaşananların canlandırıldığı etkinlikte Kolombiya'da ve Bogota'da yakın tarihte yaşananlara da görsel ve ses efektleri ile yer verildi.

Studio Festi grubunun bu etkinliğinde 65 kişilik ekip rol alırken 10 binden fazla havai fişek ateşlendi.