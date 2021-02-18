Son dakika haberi! Kolombiya'da inek hastaneye daldı: 4 yaralı
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Son dakika haberi! Kolombiya'da inek hastaneye daldı: 4 yaralı

18.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:42
Son dakika haberi! Kolombiya'da inek hastaneye daldı: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Kolombiya'da yolunu kaybeden inek, devlet hastanesinin acil bölümüne daldı.

Kolombiya'da yolunu kaybeden inek, devlet hastanesinin acil bölümüne daldı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki San Lusi kasabasında yolunu kaybeden inek, kasabadaki devlet hastanesinin acil bölümüne daldı. Ortalığı birbirine katan ineği gören hastanedeki kişiler şok geçirdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülede, hastalar, panik halde kaçışmaya başladığı görüldü. İnek, acil odasının köşesine sıkıştırdığı bir kadına saldırdı. Diğer hastalar ise ineğin boynuna bağlı ipi çekerek kadını kurtarmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen inek, girdiği kapıdan çıkarak hızla uzaklaştı. Yerel medya, sıra dışı olayda 4 kişinin yaralandığını aktardı.


Son dakika haberi! Kolombiya'da inek hastaneye daldı: 4 yaralı
Son dakika haberi! Kolombiya'da inek hastaneye daldı: 4 yaralı
Son dakika haberi! Kolombiya'da inek hastaneye daldı: 4 yaralı
Son dakika haberi! Kolombiya'da inek hastaneye daldı: 4 yaralı
Son dakika haberi! Kolombiya'da inek hastaneye daldı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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