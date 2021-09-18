Kolombiya'da iki yerli halk lideri suikast sonucu yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya'da iki yerli halk lideri suikast sonucu yaşamını yitirdi

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da iki yerli halk lideri suikast sonucu yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, iki yerli halk lideri suikast sonucu hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, iki yerli halk lideri suikast sonucu hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, ülkenin Cauca yönetim bölgesine bağlı Caldono kasabasında ve Choco kentinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler, toplum liderlerine silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 110'dan fazla toplum lideri, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Murat Kurum Muharrem İnce
Magazin Bergen Gülşen Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Ziya Selçuk Mimar Sinan Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kolombiya'da iki yerli halk lideri suikast sonucu yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 05:32:27. #1.11#