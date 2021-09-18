Kolombiya'da iki yerli halk lideri suikast sonucu yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, iki yerli halk lideri suikast sonucu hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, ülkenin Cauca yönetim bölgesine bağlı Caldono kasabasında ve Choco kentinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler, toplum liderlerine silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 110'dan fazla toplum lideri, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.