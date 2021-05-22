Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler yapan binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüşler düzenledi.

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler yapan binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüşler düzenledi.

Kolombiya Hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi arasında devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle eylemlerini sürdüren göstericiler, Devlet Başkanı Ivan Duque'ye tepki gösterdi. Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali ve Bucaramanga'da ana caddelerde protesto gösterileri yapıldı. Bogota'da ve Bucaramanga'da bazı grupların yolları kapatıp barikatlar kurması üzerine güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede yaşandı. Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de ise günlerdir otoyolları kapatan göstericiler, yerel yetkililerin yoğun talebi üzerine barikatları geçici olarak kaldırdı.

Ulusal Grev Komitesi'nden 25-26 Mayıs için dev gösteriler çağrısı

Hükümet yetkilileriyle diyalog kanallarının açık olduğunu belirten komite, talepleri yerine getirilmediği müddetçe meydanlardan ayrılmayacaklarını bir kez daha vurguladı.

Kolombiya Ombudsman Ofisinden yapılan son açıklamada, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 42 olarak bildirmiş, sivil toplum kuruluşları ise gösterilerde 51 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

'Ayrancılar mini Kolombiya' çetesine operasyon! Sanatçı değiller ama klipleri var
'Ayrancılar mini Kolombiya' çetesine operasyon! Sanatçı değiller ama klipleri var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 08:30:03. #1.14#

title