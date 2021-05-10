Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
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Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da, 11 gündür hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha bir araya geldi.

Kolombiya'da, 11 gündür hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha bir araya geldi.

Protestoların merkezi konumundaki başkent Bogota'da, Ulusal Park'ta toplanan çoğunluğu öğrenci ve yerli gruplarından oluşan binlerce kişi, müzik ve şarkılar eşliğinde kilometrelerce yürüyüş yaptı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de ise binlerce eylemci, polisin göstericilere yönelik uygulamaları nedeniyle hem hükümete hem polise tepki gösterdi.

Güvenlik güçleri, göstericilere yol boyunca eşlik ederek önlem alırken, barışçıl devam eden yürüyüşler, hükümet aleyhine sloganlar atılarak son buldu.

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden yapılan son açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 27, kayıp kişilerin sayısı ise 548 olarak bildirildi.

Öte yandan Ombudsman Ofisi'nden bağımsız olarak, STK'lerin yaptığı açıklamaya göre, gösterilerin başlangıcından bu yana 47 kişi hayatını kaybetti, 963 kişi gözaltına alındı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen, sokaklardaki eylemler yer yer devam ediyor.

Ülkeyi etkisi altına alan gösterilerde, 50'den fazla şehirde meydanlara inen binlerce kişinin protestolarında, onlarca banka, iş yeri ve kamu alanı yağmalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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