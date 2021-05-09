Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
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Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin önemli kentlerinde toplantı ve yürüyüşler düzenledi.

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin önemli kentlerinde toplantı ve yürüyüşler düzenledi.

Başkent Bogota'nın tarihi Bolivar meydanı başta olmak üzere kentin birçok noktasında bir araya gelen binlerce gösterici, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin politikalarını sloganlar atarak protesto etti.

Barışçıl gösteriler düzenleyen, çoğunluğu öğrenci ve yerli guruplardan oluşan kişiler, gün içerisinde kentin en hareketli caddelerini trafiğe kapatarak uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Cali'deki gösterilerde 1 kişi öldü

Protestoların başlangıcından itibaren şiddetli olayların yaşandığı ülkenin 3. büyük kenti Cali'de, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şehirde yol kapatma eylemlerinin devam etmesi nedeniyle temel ürünlerin temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Kolombiya Ofisi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cali'nin farklı bölgelerinde meydana gelen olayları ve buna bağlı olarak 2 kişinin yaralanmasını endişeyle takip ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Ölü sayısı 27'ye çıktı

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 26'dan 27'ye çıktığı duyuruldu.

Ülke geneli 11 gündür devam eden protestolarda şimdiye kadar 936 tutuklama olduğunu belirten Ofis, polisin toplamda göstericilere 1771 kez müdahalede bulunduğunu belirtti.

Ofis, kayıp kişilerle ilgili son yayımladığı verilerinde şu ana kadar 145 kayıp vakasından 55'inin bulunduğunu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiğini bildirmişti.

Öte yandan Ombudsman Ofisi'nden bağımsız olarak, STK'lerin kayıp insanlarla ilgili yaptığı açıklamaya göre, gösterilerin başlangıcından bu yana 379 kişiden haber alınamadı.

Devlet Başkanı Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen, sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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