Kolombiya'da Hükümet Karşıtı Protesto
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kolombiya'da hükümet karşıtı protesto Toplanan grubun slogan atması Toplanan grubun yürüyüşünden detaylar Kolombiya'da hükümetin vergi düzenlemesine itiraz eden sendikalar, kamyon şöförleri, öğretim görevlileri ve öğrenci grupları genel grev çerçevesinde protesto...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kolombiya'da hükümet karşıtı protesto
Toplanan grubun slogan atması
Toplanan grubun yürüyüşünden detaylar Kolombiya'da hükümetin vergi düzenlemesine itiraz eden sendikalar, kamyon şöförleri, öğretim görevlileri ve öğrenci grupları genel grev çerçevesinde protesto yürüyüşleri düzenledi. Başkent Bogota'nın birden çok noktasında gösteriler düzenlenirken bazı öğrenci grupları kentteki önemli yollardan 80. Cadde'de yürüyüş yaptı.