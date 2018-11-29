GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kolombiya'da hükümet karşıtı protesto

Toplanan grubun slogan atması

Toplanan grubun yürüyüşünden detaylar Kolombiya'da hükümetin vergi düzenlemesine itiraz eden sendikalar, kamyon şöförleri, öğretim görevlileri ve öğrenci grupları genel grev çerçevesinde protesto yürüyüşleri düzenledi. Başkent Bogota'nın birden çok noktasında gösteriler düzenlenirken bazı öğrenci grupları kentteki önemli yollardan 80. Cadde'de yürüyüş yaptı.