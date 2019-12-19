Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Haberler » Güncel » Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Haber

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin yürüyüşünden görüntüler Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

19.12.2019 23:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:59

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin yürüyüşünden görüntüler 'nın başkenti Bogota'da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Kolombiya'da Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmaması ile hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişikliklere tepkiler devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler