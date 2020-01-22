Kolombiya'da hükümet karşıtı eylemlerde tansiyon yükseldi

22.01.2020 23:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:08

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, yaralı sayısının da 500'den fazla olduğu açıklandı.



Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın çok sayıda kentinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz 21 Kasım'dan beri devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi. Yaralı ise 500'den fazla olarak açıklandı. Başkent Bogota'daki 20 farklı yürüyüşte tansiyon yükseldi. Çevik kuvvet polisi (ESMAD), protestoculara göz yaşartıcı gaz ve ölümcül olmayan silahlarla müdahale etti. Protestocular ise taş ve el yapımı benzin bombaları atarak polise karşılık verdi. Bogota'da yaşanan olaylarda 8 protestocunun yaralandığı belirtildi.



Öte yandan Kolombiya'da protestocular, emeklilik ve iş hayatında yapılan reformunun geri çekilmesini ve Kolombiya çevik kuvvet polisinin (ESMAD) isyan biriminin görevden alınmasını talep ediyor. - BOGOTA

Kaynak: İHA