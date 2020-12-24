Kolombiya'da günde 177 bin 200 kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor
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Kolombiya'da günde 177 bin 200 kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor

24.12.2020 08:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:34
Kolombiya'da günde 177 bin 200 kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, günlük 177 bin 200 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapabilme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, günlük 177 bin 200 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapabilme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile Pfizer şirketinin ürettiği aşıların ilk dozları ülkeye gelir gelmez toplu aşılama planının hayata geçirileceği duyuruldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Alexanedr Moscoso, ülkenin önemli kentlerinde aşılama noktası kuracaklarını belirterek, "Hükümet, 2 bin 900 aşılama noktasında günlük 177 bin 200 kişiye Kovid-19'a karşı aşılama yapacak şekilde bir protokol uygulayacak." ifadesini kullandı.

Ülkeye gelecek aşıların başkentteki El Dorado Havaalanı'nın merkez depolarında muhafaza edileceğini vurgulayan Moscoso, "Bu kapasiteyi garanti altına almak için toplamda 44 ultra dondurucu satın aldık. Medellin, Cali, Baranquilla, Bukaramanga, Cartagena ve Pereira'da başlıca dağıtım noktaları oluşturacağız." dedi.

50 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 540 binin üzerinde.

Aşılamanın şubat ayında başlaması beklenen ülkede, 2021'de 35 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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