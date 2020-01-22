Kolombiya'da göstericiler polisle çatıştı
Barikat kuran, taş ve molotof kokteyli atan göstericilerden görüntüler Polislerin göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları atmaları Göstericilerin polislere taş atması Polislerin su sıkarak müdahale etmesi Kolombiya'da işçi sendikalarının ilan ettiği genel grev çerçevesinde birçok kesimin...
Barikat kuran, taş ve molotof kokteyli atan göstericilerden görüntüler
Polislerin göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları atmaları
Göstericilerin polislere taş atması
Polislerin su sıkarak müdahale etmesi Kolombiya'da işçi sendikalarının ilan ettiği genel grev çerçevesinde birçok kesimin katılımıyla ülke çapında protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlendi. Binlerce Kolombiyalının farklı bölgelerdeki yürüyüşlerine ev sahipliği yapan Bogota'nın tarihi merkezinde göstericiler ve polis arasında uzun süren arbedeler yaşandı. Polis ekipleri, barikat kuran, taş ve molotof kokteyli atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra su sıkarak müdahale etti.