: Kolombiya'da göstericiler polisle çatıştı

22.01.2020 07:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 07:46

Barikat kuran, taş ve molotof kokteyli atan göstericilerden görüntüler

Polislerin göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları atmaları

Göstericilerin polislere taş atması

Polislerin su sıkarak müdahale etmesi Kolombiya'da işçi sendikalarının ilan ettiği genel grev çerçevesinde birçok kesimin katılımıyla ülke çapında protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlendi. Binlerce Kolombiyalının farklı bölgelerdeki yürüyüşlerine ev sahipliği yapan Bogota'nın tarihi merkezinde göstericiler ve polis arasında uzun süren arbedeler yaşandı. Polis ekipleri, barikat kuran, taş ve molotof kokteyli atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra su sıkarak müdahale etti.

Kaynak: AA

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