Kolombiya'da genel grev protestolarında üçüncü gün

24.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:56

Kolombiya'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti karşıtı protestolar üçüncü gününde de devam ediyor. Göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Kaynak: AA