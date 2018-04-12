Kolombiya'da Farc Yöneticilerinden Santrich'in Tutuklanması

Kolombiya'daki Özel Barış Hukuku (JEP), hafta başında uyuşturucu ticaretinden tutuklanan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) üst düzey ismi Jesus Santrich'in dosyasını inceleyecek.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, gün içinde bir araya geldiği FARC temsilcileriyle yapılan görüşmeye ilişkin basın mensuplarına başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bilgi verdi.

Santos, FARC temsilcilerine, barış anlaşmasının yürürlüğe girdiği 2016 sonundan sonra işlenen suçların normal yargı sürecinde ele alınacağını hatırlattığını aktardı.

Santrich'e isnat edilen suçların işlenme tarihlerinin açıklığa kavuşturulması için JEP'in dosyayı inceleyeceğini bildiren Santos, "Ayrıca toplantıda, barış anlaşmasının bazı noktalarının ve FARC'ın yavaş ilerlediğini düşündüğü bazı konuların yerine getirilmesini hızlandırmak için bir komisyon kurulmasına karar verdik." dedi.

Devlet Başkanı Santos, barışın inşasının anlaşmalara uyulmasına ve yasalara saygı gösterilmesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Santich'in tutuklanması

Bogota'da geçen pazartesi günü, FARC'ın sembol isimlerinden ve Kolombiya Kongresinin iki kanadından Temsilciler Meclisine göndereceği Jesus Santrich, başsavcılıkça tutuklanmıştı.

Olayın ardından basına açıklama yapan Devlet Başkanı Santos, Santrich ve beraberindeki 3 üst düzey ismin "kuvvetli deliller" ışığında tutuklandığını ve yargı sürecinin, bu kişilerin ABD'ye iade edilme noktasına varması durumunda tereddüt göstermeyeceğini kaydetmişti.

Öte yandan, tutuklamaların ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ülkeye yapması planlanan fakat iptal edilen ziyareti öncesinde yaşanması ise ülkede tartışma konusu olmuştu.

8 polisin öldüğü saldırı

Devlet Başkanı Santos basın toplantısında ayrıca Clan del Golfo suç örgütünün düzenlediği ve 8 polisin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin de "Bu barbar saldırı cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.