Kolombiya'da Farc Muhaliflerine Hava Operasyonu: 9 Ölü

Kolombiya Hava Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen eski militanlarından 9'u öldürüldü.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Guaviare yönetim bölgesi kırsalında FARC muhaliflerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Calamar kenti sınırlarında gerçekleştirilen operasyonda, daha önce FARC'ın birinci ve yedinci cephelerine mensup olduğu değerlendirilen biri kadın 9 militanın öldürüldüğü duyuruldu.

Kolombiya'da, hükümetle yapılan barış anlaşmasını kabul etmeyen yaklaşık 800 eski FARC militanının önemli bir bölümünün Guaviare yönetim bölgesi ve çevresinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Halen hoka yetiştiriciliği ve kokain ticaretini kontrol eden militanlar geçen yıl da yine bu bölgede bir Birleşmiş Milletler çalışanını kaçırmış ve daha sonra serbest bırakmıştı.