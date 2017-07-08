Kolombiya'da Farc'ın Silahsızlanma Süreci

Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemcilerinin Komutanı Javier Perez Aquino, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) ait 660 cephaneliğin yerinin belirlendiğini duyurdu.



BM MM&V Gözlemcileri Komutanı General Aquino, Bogota'daki BM Misyon Şefliğinde, silahlarının tamamını teslim eden FARC'ın mühimmat depolarının tespit ve imha çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.



Aquino, BM'nin örgütün Kolombiya'nın farklı bölgelerindeki 660 cephaneliğine ait konum bilgilerini topladığı, bunlardan 456'sı için imha ve çıkarma planının yapıldığını söyledi.



Planlama yapılan cephaneliklerden 94'ünün başarılı bir şekilde çıkarılıp kayıt altına alındığını aktaran Aquino, 6 mühimmat deposunda ise halen bu işlemlerin sürdüğünü belirtti.



Söz konusu depolardan, kalan 394'ünde çıkarma işlemlerinin yapılabilmesi için güvenlik güçlerinin desteğinin beklendiğini ifade eden Arjantinli General Aqino, şu ana kadar örgüte ait farklı türlerde 9 ton patlayıcı, bin 189 el bombası, 329 antipersonel mayın ve 92 binin üzerinde de merminin imhasının gerçekleştirildiği bilgisini verdi.



FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da BM'ye törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.



Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM MM&V'ye teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.