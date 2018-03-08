Kolombiya'da Farc'ın Devlet Başkanı Adayı Londono Ameliyat Edildi

Kolombiya'da bu yıl yapılacak seçimlerdeki Devlet Başkanı adaylarından ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası siyasete devam edeceğini açıkladı.

Barış anlaşmasıyla silah bırakan FARC'ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı Londono, seçim çalışmalarına da ara vermesine neden olan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi.

Londono, cerrahi operasyon sonrası sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla "daha sağlam bir kalp" ile yola devam edeceğini belirtti.

Sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekileceği iddiaları bulunan Londono, sağlığının iyi olduğunu vurguladı ve doktorlarına teşekkür etti.

Daha önce de sağlık sorunları yaşayan ve "Timochenko" ismiyle de bilinen Londono, geçen yıl temmuz ayında Villavicencio kentinde rahatsızlanmış ve buradaki tedavisinin ardından Küba'ya gitmişti.

Küba'da yaklaşık iki ay tedavi gören Rodrigo Londono, ağustos ayı sonunda ülkesine dönmüş ve siyasi parti FARC'ın kuruluş kongresine katılmıştı.

Geçen yıl kasım ayında Devlet Başkanlığına aday olan eski örgüt lideri Londono, ocak ayında başkent Bogota'da düzenlenen mitingle seçim kampanyasına başlamıştı.