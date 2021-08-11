Kolombiya'da FARC'ın 18 binden fazla çocuğu silah altına aldığı ortaya çıktı
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Kolombiya'da FARC'ın 18 binden fazla çocuğu silah altına aldığı ortaya çıktı

Kolombiya'da FARC'ın 18 binden fazla çocuğu silah altına aldığı ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da Kasım 2016'da silah bırakan, sol görüşlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) 1996 ila 2016 yılları arasında 15 yaşından küçük 18 bin 677 kişiyi silah altına aldığı ortaya çıktı.

Kolombiya'da Kasım 2016'da silah bırakan, sol görüşlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) 1996 ila 2016 yılları arasında 15 yaşından küçük 18 bin 677 kişiyi silah altına aldığı ortaya çıktı.

Özel Barış Hukuku (JEP) tarafından yapılan açıklamada, üniversite kurumları tarafından hazırlandığı belirtilen 36 farklı raporun incelenmesinden sonra FARC'ın binlerce küçük yaştaki çocuğu kendi bünyesine kattığı ifade edildi.

Araştırmanın sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, çocukların örgüte zorla alınması, cinsiyete dayalı şiddet, adam öldürme, işkence, aşağılayıcı muamele ve diğer insanlık dışı eylemlerin uluslararası suç teşkil edip etmediğinin araştırma sürecinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, raporun ayrıntılarının, çatışma bölgelerinin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ele alındığı vurgulanarak, "Arauca, Boyaca, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainia ve Vaupes, yönetim bölümlerinde çocukların nasıl silah altına alındığı ve bölge halkının üzerindeki etkileri detaylıca araştırılmaya devam edilecek." ifadesine yer verildi.

JEP neyi amaçlıyor?

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos hükümeti ile FARC arasındaki barış antlaşması çerçevesinde kurulan JEP, temel amacı mağdurların haklarını yerine getirmek ve silahlı çatışmalarda yaşanılan tüm olayların araştırılarak hesap verilebilirlik sistemi olarak kabul edildi.

JEP üyelerinin yetki alanları içinde müdahil olan üçüncü tarafların soruşturulduğu ve yargılandığı geçiş dönemi adaleti mekanizması olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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