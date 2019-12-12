Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Santos yolsuzluk iddiasını reddetti

12.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:18

Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, yolsuzlukla suçlanan Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in 2014 başkanlık seçim kampanyasına para aktardığı iddiasını reddetti.

Eski Devlet Başkanı Santos, Kolombiya Seçim Konseyinin Odebrecht şirketine yönelik usulsüz bağış iddiasıyla başlattığı ön soruşturmada ifade verdi.

Santos, iki saat süren ifadesinin ardından basına yaptığı açıklamada, başkanlık kampanyası sırasında herhangi bir etik dışı uygulama olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığını söyledi.

Eski Devlet Başkanı, iş adamı Andrés Sanmiguel'in başsavcılığa verdiği ifadede Odebrecht'in kendi lojistik firması üzerinden Santos'un seçim kampanyasına 1,2 milyon dolar para aktardığını ileri sürmesiyle yolsuzluk iddialarının konusu olmuştu.

İddiayı reddeden Santos, Sanmiguel'i ve olayda adı geçen diğer kişileri tanımadığı, "bir siyasi cadı avının hedefi olduğunu" savunmuştu.

12 ülkede rüşvet skandalı

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht, ABD'de şirket aleyhine açılan davada da vardığı uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere toplam 800 milyon dolar rüşvet dağıttığını itiraf etmişti.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Venezuela ve Kolombiya'da savcılar, şirketin kendi ülkelerinde faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

FARC ile barışa imza atan lider

2010-2018 yıllarında devlet başkanlığı yapan Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzaladığı tarihi anlaşmayla ülkede yarım asırdır süren çatışma ortamına son vermişti. Santos, barışa yönelik çabaları nedeniyle 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kaynak: AA