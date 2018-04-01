Kolombiya'da Eln'ye Ait 192 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi

Kolombiya'da güvenlik güçlerinin, Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait 192 kilo patlayıcı ele geçirdiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Arauca yönetim bölgesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde ELN militanları tarafından tuzaklanmış patlayıcıların ele geçirildiği duyuruldu.

Arauquita kenti kırsalındaki 155 kiloluk patlayıcının petrol boru hattı yakınına tuzaklandığı belirtilen açıklamada, Panama kenti kırsalındaki 37 kiloluk patlayıcınının ise otoyolun yakınında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlayıcıların imhasının 5 saat sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdüreceği vurgulandı.

Kolombiya hükümeti ve ELN arasındaki görüşmelerin 5. turu, müzakere heyetlerinin 15 Mart'ta Ekvador'un başkenti Quito'da bir araya gelmelerinin ardından başlamıştı.

Müzakere heyetleri, 2 Nisan'dan itibaren yeni bir ateşkesi tartışmaya başlayacaklarını duyurdukları barış görüşmeleri 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kolombiya hükümeti ve örgüt arasındaki görüşmeler, Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğü ile yapılıyor.