Kolombiya'da Eln'den Silahlı Eylem Tehdidi

Kolombiya'da saldırılara devam etmesinden ötürü hükümetin barış görüşmelerine son verdiği Ulusal Kurtuluş Ordusu, (ELN) tüm ülkeyi "silahlı grev" ile tehdit etti.

Çift taraflı ateşkesin 9 Ocak'ta sona ermesiyle yeniden saldırılara başlayan ve hükümetin barış görüşmelerine devam etmeme kararı aldığı ELN, sosyal paylaşım hesabından, tüm ülkede silahlı eylem tehdidinde bulundu.

Bildiride, örgütün tüm birimlerinin 10 - 13 Şubat döneminde Kolombiya topraklarında "silahlı grev" olarak adlandırdıkları eylemler için hazır olduğu belirtilirken, yolcu ve taşımacılardan, "nehir, deniz, kara ve havayolları"ndan uzak durmaları istendi.

Ülke basınındaki haberlere göre ise hükümetin örgütle tıkanan diyaloğun yeniden sağlanması için yetkilendirdiği Senatör Ivan Cepeda, ELN'nin çağrısını reddetti ve bu tür eylemlerin işleri daha da zorlaştıracağını belirtti.

Hükümetin görüşme, örgütün saldırı ısrarı

Kolombiya hükümeti ve ELN arasında 102 gün devam eden ateşkesin 9 Ocak'ta sona ermesinden birkaç gün önce hükümet, takviyelerde bulunduğu müzakere heyetini 5. tur barış görüşmeleri için Ekvador'un başkenti Quito'ya göndermişti.

Ülkede ateşkesin uzatılacağı ve müzakerelerin devam edeceği yönündeki beklentiye rağmen, ELN ateşkesin sona erdiği gece Kolombiya'da bir dizi saldırı düzenlemiş ve özellikle Arauca yönetim bölgesinde askerleri hedef almıştı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ertesi gün müzakere heyetine geri dönmeleri ve güvenlik güçlerine de ELN'ye karşı şiddetli bir şekilde mücadele etmeleri talimatını verdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu ülkeye yaptığı ziyarette Kolombiya'daki Misyon Şefi Jean Arnault'u taraflar arasındaki diyaloğun yeniden sağlanması için görevlendirdiğini açıklaması ve uluslararası toplum ile STK'lardan gelen çağrılar üzerine Santos, Başmüzakereci Gustavo Bell'i yeniden Quito'ya göndermişti.

ELN, saldırılarına ara vermediği bu süreçte güvenlik güçlerinin yanı sıra ülkedeki diğer silahlı yasa dışı gruplarla da çatışmalarına devam etmişti.

Geçen ayın son günlerinde ise ELN, ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla kentinde bir polis merkezini hedef almış, bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetmiş, 16'sı polis 41 kişi yaralanmıştı.

Santos, ELN'nin bombalı saldırıları üstlendiğini açıklamasının ardından La Palma kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşmuş ve müzakerelerin durdurulduğunu kaydetmişti.

Devlet Başkanı olarak Kolombiya halkını korumakla yükümlü olduğunu belirten Santos, "Kolombiyalıların da benim de sabrımızın bir sınırı var." demişti.

Bu gelişmeden birkaç gün sonra hükümetten yine müzakere yanlısı bir açıklama gelmiş ve müzakere heyetinin çekilmiş olmasına rağmen, Ekvador'da ELN heyeti ile resmi yetkililerin katıldığı bir toplantı düzenlendiği belirtilmişti.

Hükümet ile ELN 4 Eylül'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMKG) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.?

İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastlerin önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.?

Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz 2017'de Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.?

Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor.?

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.