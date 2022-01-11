Kolombiya'da ele geçirilen 4,9 ton uyuşturucuyla ilgili 14 şüpheli yakalandı

Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4,9 ton kokainin bulunduğu konteynerin alıcısı olduğu belirlenen M.K.'nin de aralarında yer aldığı 14 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Haziran 2020'de Kolombiya yetkililerinin Twitter hesabından yapılan "Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4,9 ton kokain maddesinin ele geçirildiği ve uyuşturucu maddenin Türkiye'ye gideceği" şeklinde iddiaların bulunduğu paylaşım üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin iki farklı konteynerde toplam 51,9 ton ağırlığındaki granül kauçuk maddesine emdirilmiş şekilde olduğu belirtilerek, Ambarlı Limanı'na gelecek konteynerlerin İstanbul'da faaliyet gösteren şirket sahibi M.K. tarafından alınacağının tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu yakalamayla ilgili adli makamlarca adli yardımlaşma talebi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İlgili ülke tarafından talebe henüz bir cevap verilmemiştir. Adli yardımlaşma talebine cevap alınamamasına rağmen, yaklaşık 16 ay boyunca yürütülen çaba ve gayret neticesinde M.K. ile hareket eden kişilere yönelik teknik ve fiziki olarak çalışılmıştır. Polisiye yardımlaşma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, soruşturma dosyasıyla ilgili bugün eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde, M.K., K.U., S.G., E.O., M.B., H.G., T.Y., A.D., A.P., A.K., A.S., Ü.Y., F.C.G. ve A.B. olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalanmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği ve 9 mm çapında 91 tabanca fişeği ele geçirilerek el konulmuştur."

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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