Kolombiya'da ekonomik hareketlilik için ürünlerdeki satış vergisi kaldırıldı
Kolombiya'da koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan ekonomik durgunluğu yeniden canlandırmak için ürünlerdeki satış vergileri kaldırıldı.
20.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:00
Kolombiya'da koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan ekonomik durgunluğu yeniden canlandırmak için ürünlerdeki satış vergileri kaldırıldı. Bogota'da alışveriş hareketliliği yaşandı, vatandaşlar bazı mağazalar önünde kuyruk oluşturdu.
Kaynak: AA