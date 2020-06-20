Kolombiya'da ekonomik hareketlilik için ürünlerdeki satış vergisi kaldırıldı Kolombiya'da koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan ekonomik durgunluğu yeniden canlandırmak için ürünlerdeki satış vergileri kaldırıldı.

Kolombiya'da koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan ekonomik durgunluğu yeniden canlandırmak için ürünlerdeki satış vergileri kaldırıldı. Bogota'da alışveriş hareketliliği yaşandı, vatandaşlar bazı mağazalar önünde kuyruk oluşturdu. Kaynak: AA