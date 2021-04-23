Kolombiya'da düzensiz silahlı grupların yerlilere saldırısında 31 yerli yaralandı
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Kolombiya'da düzensiz silahlı grupların yerlilere saldırısında 31 yerli yaralandı

Kolombiya'da düzensiz silahlı grupların yerlilere saldırısında 31 yerli yaralandı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın yönetim bölgesi Cauca'da, düzensiz silahlı grupların saldırısına uğrayan 31 yerli yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın yönetim bölgesi Cauca'da, düzensiz silahlı grupların saldırısına uğrayan 31 yerli yaralandı.

Cauca Yerli Bölgesel Konseyi yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda, yaralılar arasında Coldona kasabasının yerli valisi Edgar Bomba'nın da olduğuna dikkati çekerek, saldırının ardından olayın sorumlusu olarak gösterilen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinden 10 kişinin yakalandığını belirtti.

Konsey, yerli vatandaşların sistematik olarak yasa dışı gruplarca sürekli saldırıya maruz kaldığını vurgulayarak, "Açıkça yerli topluluklar, devletten bir müdahale gelmediği için ve korumasızlığın da etkisiyle saldırıya açık hale geliyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumdan kendilerine yönelik saldırılara duyarsız kalmamasını isteyen Konsey, yerlilerin kendi topraklarında barış ve güvenliği garanti eden bir yaşam istediğini ifade etti.

Kolombiya'da, hükümet ile FARC arasında 2016'daki anlaşmayla başlayan barış sürecinin yürütülmesinden sorumlu Özel Barış Mahkemesi, 20 Nisan'daki açıklamasında, Ülkede 2016 sonundan bu yana 276 eski FARC militanının ve 900'den fazla topluluk liderinin öldürüldüğünü aktarmıştı.

Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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