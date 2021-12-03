Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayi fuarı sona erdi

Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Savunma Sanayi Fuarı 2021" Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da tamamlandı.

Başkent Bogota'daki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye'den Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Aselsan, MKE ve Otokar'ın katıldığı fuar, binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetlerin tanıtıldığı fuarda Kolombiya ve bölge ülkelerden çok sayıda askeri uzman ile firma, stantlarda incelemelerde bulundu.

Türk firması STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizcilik, drone sistemleri ve siber güvenlik olmak üzere 3 temel alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

"Son iki günde askeri temsilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştık"

Soydal, STM olarak Expo fuarında özellikle denizcilik ve drone sistemlerinde ön plana çıkmaya özen gösterdiklerine işaret ederek, "Son iki günde askeri temsilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Son 6 yıldır denizcilik alanındaki PES programı hareketlenmiş durumda. Bu iki günde deniz kuvvetleriyle bir dizi toplantı yaptık. STM olarak drone sistemleriyle İçişleri Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin ilgili birimlerini bilgilendirdik." dedi.

İlgili birimlerle devam niteliğinde toplantıların yapılması için notlar aldıklarını anlatan Soydal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle drone sistemleriyle ilgili sürü teknolojileri ve GPS'in olmadığı ortamlarda faaliyet yapılması, dikkat çeken alanlar oldu. Deniz tarafındaki PES programıyla ilgili komutanlarımızı ağırladığımızda, özellikle STM'nin Kolombiya'daki tersanelerin kullanılması hususunda göstermiş olduğumuz yaklaşımı son derece benimsediklerini gördük. Zaten bize Kolombiya Deniz Kuvvetleri tarafından beklenen bir yaklaşım olduğunu ilettiler. Biz STM olarak tersane sahibi değiliz, eğer müşterimizin kendi ülkesinde varsa oradaki kabiliyetin geliştirilmesi için de ülkenin kendi tersanesinin kullanılmasını stratejik olarak benimsemiş bir şirketiz. Kolombiya'nın tersanesinin kullanılmasına yönelik teklifimiz şu anda masadadır."

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet