: Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi

24.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:53

Bogota'da hükümet karşıtı gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz için ölümünden bir ay sonra anma töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

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