Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi
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Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi

Bogota'da hükümet karşıtı gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz için ölümünden bir ay sonra anma töreni düzenlendi.

24.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:53
Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi

Bogota'da karşıtı gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz için ölümünden bir ay sonra anma töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi
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