Kolombiya'da Covid-19'u 2 kez yenen 104 yaşındaki kadın taburcu edildi

Kolombiya'da korona virüsü (Covid-19) 2 kez yenen 104 yaşındaki Carmen Hernandez taburcu edilirken, 21 gün kaldığı hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

Kolombiya'da korona virüsü (Covid-19) 2 kez yenen 104 yaşındaki Carmen Hernandez taburcu edilirken, 21 gün kaldığı hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

Kolombiya'nın Tunja şehrinde Carmen Hernandez adlı 104 yaşındaki kadın korona virüsü (Covid-19) 2'nci kez yenmeyi başardı. "Covid-19'u 2. kez yenen en yaşlı Kolombiyalı" unvanına sahip olan Hernandez, 21 gün kaldığı hastaneden taburcu edildi. Tedavi süreci biten ve korona virüse karşı ikinci kez galip gelen Hernandez, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde uğurlandı. Hastaneden sıkı koruma tedbirleri altında ayrılan Hernandez ambulans ile San Jose Bakımevi'ne götürüldü.

Dahiliyeci Ricardo Morera yaptığı Hernandez'in tedavisiyle ilgili açıklamada, "Hernandez'in Covid-19'a 2'nci yakalanışıydı. Bu nedenle komplikasyonları yönetmek çok daha zor oldu. Bir noktada, kadının mekanik ventilasyona ihtiyacı olmayıp, yüksek akım oksijen ile tedavi etmeye karar verdik. Başarılı olduk" ifadelerini kullandı.

İlk olarak 2020 Haziran ayında Covid-19'u yenmeyi başaran Hernandez, bu yıl Mart ayında 2. kez Covid-19'a yakalanmıştı. Kolombiya'nın Tunja kentindeki San Rafael Üniversite Hastanesi'nde tedavisine başlanmasının ardından 21 gün hastanede kalan Hernandez, 5 Nisan'da tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

Kanseri de yenmişti

Hernandez'i, Covid-19'a yakalanmadan önce 70 yaşındaki kızı ziyaret etmiş, sonrasında ise Hernandez Covid-19'a yakalanmıştı. Ziyaretin ardından kızına yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından doktorlar, Hernandez'in korona virüsü kızından kaptığını tahmin etmişti. İlk kez yakalandığı Covid-19'u yenmesinin ardından 26 Şubat'ta Covid-19 karşı ilk aşı dozunu alan Hernandez, aşının 2. dozunu almadan önce tekrar Covid-19'a yakalanmıştı. Şu anda tekerlekli sandalyede ve çoğunlukla sıvı tüketerek yaşamına devam eden Hernandez, 25 yıldan daha uzun bir süre önce kanser hastalığını da yenmişti.

Kolombiya'da Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 81, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 bin 14 olduğu kaydedildi. Kolombiya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'a karşı 60 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılandığı ülkede yaklaşık 2.6 milyon kişiye Pfizer, Sinovac ve AstraZeneca firmaları tarafından geliştirilen aşıların uygulandığını belirtti. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı