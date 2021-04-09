Kolombiya'da Covid-19'u 2 kez yenen 104 yaşındaki kadın taburcu edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da Covid-19'u 2 kez yenen 104 yaşındaki kadın taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kolombiya'da Covid-19'u 2 kez yenen 104 yaşındaki kadın taburcu edildi

Kolombiya'da korona virüsü (Covid-19) 2 kez yenen 104 yaşındaki Carmen Hernandez taburcu edilirken, 21 gün kaldığı hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması

Kolombiya'da korona virüsü (Covid-19) 2 kez yenen 104 yaşındaki Carmen Hernandez taburcu edilirken, 21 gün kaldığı hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

Kolombiya'nın Tunja şehrinde Carmen Hernandez adlı 104 yaşındaki kadın korona virüsü (Covid-19) 2'nci kez yenmeyi başardı. "Covid-19'u 2. kez yenen en yaşlı Kolombiyalı" unvanına sahip olan Hernandez, 21 gün kaldığı hastaneden taburcu edildi. Tedavi süreci biten ve korona virüse karşı ikinci kez galip gelen Hernandez, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde uğurlandı. Hastaneden sıkı koruma tedbirleri altında ayrılan Hernandez ambulans ile San Jose Bakımevi'ne götürüldü.

Dahiliyeci Ricardo Morera yaptığı Hernandez'in tedavisiyle ilgili açıklamada, "Hernandez'in Covid-19'a 2'nci yakalanışıydı. Bu nedenle komplikasyonları yönetmek çok daha zor oldu. Bir noktada, kadının mekanik ventilasyona ihtiyacı olmayıp, yüksek akım oksijen ile tedavi etmeye karar verdik. Başarılı olduk" ifadelerini kullandı.

İlk olarak 2020 Haziran ayında Covid-19'u yenmeyi başaran Hernandez, bu yıl Mart ayında 2. kez Covid-19'a yakalanmıştı. Kolombiya'nın Tunja kentindeki San Rafael Üniversite Hastanesi'nde tedavisine başlanmasının ardından 21 gün hastanede kalan Hernandez, 5 Nisan'da tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

Kanseri de yenmişti

Hernandez'i, Covid-19'a yakalanmadan önce 70 yaşındaki kızı ziyaret etmiş, sonrasında ise Hernandez Covid-19'a yakalanmıştı. Ziyaretin ardından kızına yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından doktorlar, Hernandez'in korona virüsü kızından kaptığını tahmin etmişti. İlk kez yakalandığı Covid-19'u yenmesinin ardından 26 Şubat'ta Covid-19 karşı ilk aşı dozunu alan Hernandez, aşının 2. dozunu almadan önce tekrar Covid-19'a yakalanmıştı. Şu anda tekerlekli sandalyede ve çoğunlukla sıvı tüketerek yaşamına devam eden Hernandez, 25 yıldan daha uzun bir süre önce kanser hastalığını da yenmişti.

Kolombiya'da Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 81, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 bin 14 olduğu kaydedildi. Kolombiya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'a karşı 60 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılandığı ülkede yaklaşık 2.6 milyon kişiye Pfizer, Sinovac ve AstraZeneca firmaları tarafından geliştirilen aşıların uygulandığını belirtti. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Bahar Candan Murat Yıldırım Armağan Çağlayan Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Cenk Tosun Ersun Yanal Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kolombiya'da Covid-19'u 2 kez yenen 104 yaşındaki kadın taburcu edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 20:48:26. #1.15#
title