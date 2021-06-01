Kolombiya'da çiftlikte katliam: 9 ölü

Kolombiya'nın Huila bölgesindeki bir çiftliğe gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Huila bölgesindeki bir çiftliğe gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Huila bölgesinin Algeciras kırsalındaki bir çiftliğe kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Algeciras Belediye Başkanı Libardo Pinto yaptığı açıklamada, çiftlikte bulunan 8 erkek ve 1 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerel yetkililerden Gelvi Cabrera, kurbanların yerel halktan olup olmadığının bilinmediğini belirterek kahve hasadı için gelmiş olabileceklerini ifade etti.

Yerel basın, çiftlik sahibinin Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski bir üyesi olduğunu öne sürdü.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz) ise çiftlikteki katliamı kınayarak 2021'de ülke genelinde şu ana kadar 41 şiddet olayı yaşandığını ve 158 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı