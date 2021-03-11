- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü
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- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü

11.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:12

- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü Kolombiya'da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan konuklardan birinin üzerine stüdyodaki dev ekran düştü.

- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü

BOGOTA - Kolombiya'da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan konuklardan birinin üzerine stüdyodaki dev ekran düştü.

Kolombiya'da bir televizyon kanalında günlük yayınlanan spor programında facianın eşiğinden dönüldü. Stüdyoda duvara sabitlenmiş halde bulunan dev ekran, canlı yayın sırasında konuklardan birinin üzerine düştü. Ekranın düşmesiyle birlikte yüzünü masaya çarpan konuk, büyük tehlike atlattı. O anda sunucunun yerinden kıpırdamaması dikkat çekerken, yaralanan konuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü
- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü
- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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