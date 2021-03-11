Kolombiya'da canlı yayında 'dev ekran' kazası

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Kolombiya'da canlı yayınlanan bir spor programında, konuklardan birinin üzerine stüdyoda bulunan dev ekran düştü. Talihsiz kazada yaralanan konuk hastanelik oldu.

Kolombiya'nın ESPN kanalında canlı yayınlanan spor programında konuklardan birinin üzerine duvara tam olarak sabitlenmemiş dev ekran düştü. Canlı yayına yansıyan görüntülerde, dev ekranın, konuğun sırtına sertçe çarptığı ve konuğun başını önündeki masaya vurduğu görüldü. Konuğun hastaneye kaldırıldığı durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Görüntülere, programın sunucusunun meydana gelen kaza sonucu yaşadığı şaşkınlık da yansıdı. Dev ekrannın üzerine düşmesi sonucu yaralanan konuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı