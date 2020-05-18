Kolombiya'da bu yıl 100 toplum lideri suikaste kurban gitti
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Kolombiya'da bu yıl 100 toplum lideri suikaste kurban gitti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yıl başından bu yana 100 yerli halk lideri, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Kolombiya'da bu yıl 100 toplum lideri suikaste kurban gitti
18.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:58

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yıl başından bu yana 100 yerli halk lideri, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 100 toplum lideri suikaste kurban gitti.

Söz konusu liderlerden 25'i, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 Mart'tan bu yana uygulanan genel karantina sürecinde öldürüldü.

Kolombiya'da, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastlerin hedefi oluyor.

Başkent Bogota'da cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla Temmuz 2019'da 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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