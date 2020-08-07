Kolombiya'da Boyaca Savaşı'nın 201. yılı anma töreni
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Kolombiya'da Boyaca Savaşı'nın 201. yılı anma töreni

BUENOS Kolombiya'da İspanyol sömürgesine son veren Boyaca Savaşı'nın 201'inci ve Kolombiya Ordusu'nun 210'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kolombiya'da Boyaca Savaşı'nın 201. yılı anma töreni
07.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:45

BUENOS Kolombiya'da İspanyol sömürgesine son veren Boyaca Savaşı'nın 201'inci ve Kolombiya Ordusu'nun 210'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Her yıl askeri geçit törenleri ve binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlamalar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Binlerce soyad, bir tek aile: Kolombiya" sloganıyla başkent Bogota'daki Jose Maria Cordova Askeri Okulu'nda halka kapalı olarak düzenlenen ve canlı yayınlanan törenle gerçekleşti.

Din adamının konuşmasıyla başlayan törende Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, terfi eden üst düzey ordu komutanlarına madalyalarını taktı.

Devlet Başkanı Duque, töreni salgın nedeniyle "sıra dışı" olarak niteleyerek, kuruluş dolayısıyla Kolombiya Ordusu'nu selamladı ve Boyaca Savaşı'nın önemine değindi.

Simon Bolivar'ın verdiği mücadeleye dikkati çeken Duque, "Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde Kolombiya Ordusu'nun kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu tören çok büyük bir tarihi itibara sahip çünkü 201 yıl önce büyük kurtarıcı Simon Bolivar'ın nasıl kahramanlık gösterdiğini hatırlıyoruz." dedi.

Duque, Kovid-19 salgınının getirdiği zorluklara dikkati çekerek konuşmasına hükümetinin başarılarını aktararak son verdi.

Boyaca Savaşı

Kolombiya'nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Tunja kentinde 7 Ağsutos 1819'da yapılan Boyaca Savaşı'nı Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Peru ve Bolivya'nın özgürleşmesini sağlayan Simon Bolivar'ın liderliğindeki kuvvetlerin kazanmasıyla bölgede İspanya'nın "Nueva Granada Valiliğine" son verildi.

İspanyol sömürge valisinin kaçmasına neden olan Boyaca Savaşıyla hem Kolombiya tam bağımsızlığının elde etti hem de Güney Amerika'nın kuzeyindeki bölgenin resmi olarak hürriyetini kazandıracak Venezuela'da Carabobo, Ekvador'da Pichincha ve Peru'da Junin ile Ayacucho savaşlarının başlamasına yol açtı.

Kaynak: AA

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