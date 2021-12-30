Kolombiya'da bombalı saldırıya ilişkin 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Kolombiya'da bombalı saldırıya ilişkin 5 zanlı yakalandı

Kolombiya'da bombalı saldırıya ilişkin 5 zanlı yakalandı
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da, 14 Aralık'ta Camilo Daza Havaalanı'nda düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kolombiya'da, 14 Aralık'ta Camilo Daza Havaalanı'nda düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcı Francisco Barbosa, açıklamasında, saldırının eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı 33.Cephe tarafından yapıldığını belirterek, "Saldırıdan kısa süre sonra hızlıca sonuç alındı. Bunlar uzun süredir kovuşturma halindeydi, Savcılık, sanıkları adam öldürme, ruhsatsız silah taşıma, mühimmat ve patlayıcı madde yapmakla suçladı." ifadesini kullandı.

Yetkililer, gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişinin, 5 Aralık'ta Medellin'den saldırının yapılacağı Cucuta'ya gittiklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Camilo Daza Havaalanı'nda, düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis ile bir sivil hayatını kaybetmişti.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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