Kolombiya'da biri üst düzey 4 ELN mensubu öldürüldü
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Kolombiya'da biri üst düzey 4 ELN mensubu öldürüldü

BUENOS Kolombiya'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda biri üst düzey 4 silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubunun öldürüldüğü açıklandı.

Kolombiya'da biri üst düzey 4 ELN mensubu öldürüldü
15.05.2020 03:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 03:44

BUENOS Kolombiya'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda biri üst düzey 4 silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubunun öldürüldüğü açıklandı.

Kolombiya Savunma Bakanlığının yayımladığı videoda Bakan Carlos Holmes Trujillo, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Trujillo, ülkenin kuzeyindeki Bolivar yönetim bölgesine bağlı Montecristo kentinde Dario Ramirez Castro Cephesi'ne düzenlenen operasyonda ELN'nin "Mocho Tierra" kod adlı üst düzey komutanı ile 3 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Trujillo, ilk belirlemelere göre operasyonda 3 saldırı tüfeği, 3 silah ve mühimmat ile iletişim aygıtlarının ele geçirildiğini belirtti.

Mocho Tierra'nın 27 yıldır ELN saflarında olduğunu kaydeden Trujillo, "yüksek değerli hedef" olarak nitelendirdiği bu kişinin, Bolivar ve Antioquia yönetim bölgelerinde halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin planlanması ve yürütülmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Trujillo, Mocho Tierra'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve bölgedeki maden sahalarının yasa dışı kullanımından örgüt adına aylık bir milyon dolardan fazla gelir topladığını ve 1999 yılında uçağın kaçırılmasının planlayıcıları arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, daha önce silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.

Kolombiya-ELN görüşmeleri

Kolombiya'da hükümet ile ELN arasındaki müzakereler, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve özellikle örgütün eylemleri nedeniyle birçok kez kesintiye uğramıştı.

Ekvador'un başkenti Quito'da iki yıl önce başlayan müzakereler, bu ülkenin yanı sıra Brezilya, Şili, Küba, Norveç ile Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu. ?

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarının 2'si gazeteci 3 Ekvador vatandaşını kaçırıp infaz etmesi ve iki ülke arasında oluşan gerginlikten ötürü ülkesini Kolombiya-ELN müzakerelerinin gözlemcilik ve garantörlüğünden çekmişti. ?

Moreno'nun bu kararı sonrası Küba'nın başkenti Havana'ya taşınan müzakereler, örgütün elinde tuttuğu rehineler dolayısıyla Duque'nin göreve başlamasıyla dondurulmuştu. Duque, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlememe ve rehineleri bırakma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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