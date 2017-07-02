Kolombiya'da Bir İşçi Lideri Daha Öldürüldü

Sendikal hak ihlallerinin en çok olduğu ülkeler arasındaki Kolombiya'da bir işçi lideri daha öldürüldü. Sendikacı, taşeron şekerkamışı işçilerinin hakları için de mücadele ediyordu. Sadece 2017'de ülkede cinayete kurban giden toplum liderlerinini sayısı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 41 olarak açıklanmıştı.



Ülkenin ortasındaki Guacari kasabında Ulusal Tarım işçileri Sendikası genel başkanı Alberto Roman Acosta oğlunun futbol maçını izlediği sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı olarak hastaneye götürülen Roman'ın tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.



Aynı zamanda Valle del Cauca şeker kamışı işçilerinin de lideri olan Roman Acosta cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.



İnsan hakları örgütleri: Paramiliter güçleri durduru



Haziran ayında açıklanan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Küresel Haklar İndeksine göre Kolombiya cezasız kalan rekor sayıdaki sendikacı cinayetiyle sendikal hakların en çok ihlal edildiği ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Rapor, Postobon adlı bir organizasyonun ülkede sendika karşıtı saldırgan bir politika yürüttüğü ve Ağustos 2016 itibariyle 3 binden fazla sendikalı işçinin atılmasında rol oynadığını belirtiyor.



BM'ye göre 2017'nin ilk 4 ayında en az 41 toplum liderinin öldürüldü. Hükümetin verilerine göre ise 1 Ocak 2016 ile 1 Mart 2017 arasındaki 14 aylık zamanda 156 toplum lideri öldürüldü.



İnsan hakları grupları Kolombiya hükümetini, sık sık yerli aktivistleri ve insan hakları savunucularını hedef alan paramiliter güçleri durdurmaya çağırıyor.



ELN'den hükümete cinayetleri durdur çağrısı



Öte yandan hükümetin barış görüşmeleri yürüttüğü ülkenin ikinci büyük silahlı örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) de toplum liderlerine düzenlenen suikastların durdurulması için çağrı yaptı. ELN 2017'de sadece Cauca'da 11 toplum liderinin öldürüldüğünü belirterek protesto gösterilerinin kriminalize edilmesine de karşı çıktı.



ABD Dışişleri Bakanlığının verilerine göre paramiliter güçler 260 bin kişinin öldüğü ülkede 52 yıldır süren iş savaştaki insan hakları ihlallerinin yüzde 80'inden sorumlu. - Madrid