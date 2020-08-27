Kolombiya'da bir girişimci engelli çocuklar için 3D yazıcıyla protez uzuv üretiyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Girişimcinin 3D yazıcıyla çalışması 3D yazıcının protez üretiminden detaylar Yusef Munoz ile röportaj 5 yaşındaki Mia Valentina Salinas'dan detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis Yusef Munoz'un girişimciliği ile kurulan "SUYAY" adlı platform, savaşta,...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Girişimcinin 3D yazıcıyla çalışması

3D yazıcının protez üretiminden detaylar

Yusef Munoz ile röportaj

5 yaşındaki Mia Valentina Salinas'dan detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis Yusef Munoz'un girişimciliği ile kurulan "SUYAY" adlı platform, savaşta, çatışmada veya doğal afetlerde uzuvlarını kaybeden ya da doğuştan eksik uzuvlu doğan çocuklar için mısır nişastası ve doğada biyolojik olarak tamamen çözünebilen plastikten yaptığı protezlerle umut oluyor. Munoz, üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak yaptığı protezlerin tasarımında, çocuklar için çizgi film kahramanlarından detaylar kullanıyor. 5 yaşındaki Mia Valentina Salinas kendisi için özel tasarlanmış protez kol ile öğrenme sevinci yaşıyor.

Kaynak: AA