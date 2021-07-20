Kolombiya'da bayram namazı kılındı
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Kolombiya'da bayram namazı kılındı

Kolombiya'da bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Kültür Sanat

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin'deki İslam Kültür Merkezi'nde bayram namazı, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak eda edildi.

Çok sayıda Müslümanın bir araya geldiği camide duaların okunmasının yanı sıra Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi üzerinde duruldu.

Namazın ardından cemaate geleneksel ikramlar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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