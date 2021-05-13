Kolombiya'da bayram namazı kılındı
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Kolombiya'da bayram namazı kılındı

Kolombiya'da bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Kültür Sanat

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gölgesinde girdi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gölgesinde girdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkedeki camilerde bayram namazı için sınırlı katılıma izin verildi.

Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin'deki İslam Kültür Merkezi'nde bayram namazı, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak eda edildi.

Namazın ardından cemaate geleneksel ikramlar yapılırken tokalaşmaya izin verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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